Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil yanıyor! Trafik durma noktasına geldi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üstünde Edirne istikametinde bir otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobile müdahale için itfaiye ekibi sevk edildi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasında saat 17.40 sularında yoğunluk yüzde 62 olarak ölçüldü.

CNN TÜRK muhabiri Kaan Temeltaş şu bilgileri paylaştı:

FSM köprüsünde ciddi bir trafik oluştu. Hem FSM’de hem de diğer noktalarda çok yoğun bir trafik söz konusuydu. Otomobilin yanmasıyla birlikte daha yoğun bir trafik oluştuğunu söyleyebiliriz. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ediyor. Çalışmalar halen devam ediyor. Yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Güvenlik önlemleri alındı. Yanan araca müdahale devam ediyor. Aynı zamanda yangın olduğu için alevleri izleyen şoförlerin yavaşlaması nedeniyle de yoğunluk yaşanıyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara