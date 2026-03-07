×
Gündem Haberleri

Son dakika... Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçiliği'ne atandı

Güncelleme Tarihi:

Son dakika... Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçiliğine atandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 00:26

Son dakika haberi... Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Vatikan Büyükelçiliğine Fahrettin Altun atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğine Mustafa Kibaroğlu, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes atandı.

BAKMADAN GEÇME!