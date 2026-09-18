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Son dakika... Fahiş fiyat soruşturması: 40 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika Haber#Fahiş Fiyat Soruşturması#Tahıl Piyasası
Son dakika... Fahiş fiyat soruşturması: 40 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 22:27

Yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat artışlarına ilişkin yürütülen soruşturma doğrultusunda adliyeye sevk edilen 40 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yaş sebze-meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 40 şüpheli tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 40 zanlının tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 1 şüpheli ise aranıyor.

SORUŞTURMA HAKKINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "yaş sebze-meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına" yönelik soruşturma yürütülmüştü.

Soruşturmada, Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya büyükşehir belediyelerinin hal müdürlüklerine yazılan müzekkereler neticesinde şüpheliler hakkındaki yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerini içeren raporlar dosyaya eklenmişti.

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Vergi Denetim Kurulunca müzekkereye istinaden yapılan çalışma kapsamında 1029 çiftçinin beyanına başvurulmuştu.

Yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdiği tespit edilen tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 22 ayrı ilde iş yeri ve ikamet adresi olmak üzere 109 adreste arama kararı alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisinden 33'ü yakalanmış, devam eden çalışmalarda 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

 

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#Son Dakika Haber#Fahiş Fiyat Soruşturması#Tahıl Piyasası

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