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Haber Giriş: 11.10.2017 - 18:58,Son Güncelleme:

Son dakika... Facebook çöktü mü?

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Son dakika... Facebook çöktü mü?
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Popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook’a erişim sorunu yaşandığı öne sürüldü.

Sosyal medya kullanıcıları #Facebookdown (Facebook çöktü) başlığı altında şikayetlerini paylaştılar.

Facebook'a girmeye çalışan insanların karşısına herhangi bir uyarı gelmeden beyaz bir sayfa açılıyor. Ancak gizli sekmeden giriş yaptığınızda sorunun kaynağı görünüyor. 

'KISA BİR SÜRE SONRA GERİ DÖNECEK'

Facebook tarafından şu şekilde duyuru yayınlandı; "Facebook bakım nedeniyle şu anda kapalı ancak birkaç dakika içerisinde normale dönecektir. Bu sırada, bu mesajı neden gördüğün hakkında daha fazla bilgi alabilirsin. Biz siteyi geliştirirken gösterdiğin anlayış için teşekkür ederiz."

Son dakika... Facebook çöktü mü

 

 

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