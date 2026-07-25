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Son dakika... Eyüpsultan'da yolcu otobüsü otomobile çarptı: Yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#Eyüpsultan#Yolcu Otobüsü#Trafik Kazası
Son dakika... Eyüpsultanda yolcu otobüsü otomobile çarptı: Yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 08:34

İstanbul'un Eyüpsultan'da yolcu otobüsü otomobile çarptı. Kazada, şoför otobüste sıkışırken, yaralıların olduğu öğrenildi.

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Eyüpsultan Bahariye Caddesi'nde, Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme direğine çarptı. Kazada, şoför otobüste sıkışırken, yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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#Eyüpsultan#Yolcu Otobüsü#Trafik Kazası

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