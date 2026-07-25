Son dakika... Eyüpsultan'da yolcu otobüsü otomobile çarptı: Yaralılar var

İstanbul'un Eyüpsultan'da yolcu otobüsü otomobile çarptı. Kazada, şoför otobüste sıkışırken, yaralıların olduğu öğrenildi.
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Eyüpsultan Bahariye Caddesi'nde, Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme direğine çarptı. Kazada, şoför otobüste sıkışırken, yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.