Son dakika... Eyüpsultan'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok soğuk iddia Sebebi o vortex mi'Çok soğuk' iddia! Sebebi o vortex mi?#Kar Yağışı
Acun Ilıcalının hoca kararı Adada tartışma yarattıAcun Ilıcalı'nın hoca kararı Ada'da tartışma yarattı!#Acun Ilıcalı
En kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmalarıEn kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmaları#Wuhan
İstanbulda kar için yeni tedbirlerİstanbul'da kar için yeni tedbirler#Yoğun Kar
İstanbulda karla mücadele... Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soyludan önemli açıklamalarİstanbul'da karla mücadele... Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar#Istanbul
Ünlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum Canlı yayına bağlandıÜnlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum! Canlı yayına bağlandı#Şafak Sezer
Usta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandıUsta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandı!#Ayberk Pekcan
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...#COVID-19
Marstaki gizemli görüntünün sırrı çözüldüMars'taki gizemli görüntünün sırrı çözüldü #Mars
Caner Erkin sonrası ilk soll bek transferi Anlaşma sağlandıCaner Erkin sonrası ilk soll bek transferi! Anlaşma sağlandı#Fenerbahçe
İklim krizi vücudumuza neler yapacak Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...İklim krizi vücudumuza neler yapacak? Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...#İklim Krizi
Ünlü oyuncu 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadıÜnlü oyuncu 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadı#Emma Thompson
Lakabı açlık düşmanı... İnsanlığın kurtuluşu bu bitkide miLakabı 'açlık düşmanı'... İnsanlığın kurtuluşu bu bitkide mi? #Etiyopya
Ünlü oyuncu evlat acısıyla yıkıldıÜnlü oyuncu evlat acısıyla yıkıldı! #Michael Madsen
Onlarca model ÖTVsiz satılıyor Büyük kolaylık sağlanıyorOnlarca model ÖTV'siz satılıyor! Büyük kolaylık sağlanıyor#Engelli
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Eyüpsultan'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

#İstanbul#Eyüpsultan#Minibüs

İstanbul Eyüpsultan'da Hasdal - Kemerburgaz Yolu'nda işçileri taşıyan minibüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, İstanbul Havalimanı yolu Kemerburgaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre havalimanı güvenlik personelini taşıyan servis minibüsünün sürücüsü, karlı ve kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kazada serviste bulunan 3 kişi yaralanırken sürücü Ramazan Eşgünoğlu kazayı yara almadan atlattı.

Gözden Kaçmasın

Olay yerinden ilk fotoğraflar...Olay yerinden ilk fotoğraflar...Haberin Tüm Görselleri

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içindeki yaralıları çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken servis sürücü Ramazan Eşgünoğlu, "Araba ilerden kaymaya başladı ve sonra yan yattı. 3 yaralı var ama çok bir şeyleri yok. Havalimanı personeli taşıyorum ben“ dedi.

Haberin Devamı

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son dakika... Eyüpsultanda işçileri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Eyüpsultan#Minibüs

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail