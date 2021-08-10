Son dakika... Eyüpsultan'da iş yerinde patlama: Yaralılar var

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Rami Kışla Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde patlama oldu. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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