Ersan SAN - Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL (DHA)
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Son dakika... Eyüpsultan'da iş yerinde patlama: Yaralılar var
İstanbul Eyüpsultan'da Rami Kışla Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde nedeni henüz belli olmayan bir patlama oldu. Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Rami Kışla Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde patlama oldu. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.