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Son dakika: Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı! Çok sayıda yaralı var

#Otobüs#İETT#Kaza

Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü durağa çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

 

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#Otobüs#İETT#Kaza

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