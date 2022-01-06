Son dakika: Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı! Çok sayıda yaralı var

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Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü durağa çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.