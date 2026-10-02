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Son dakika... Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Mithat Bülent Özmen#Yolsuzluk Soruşturması#Eyüpsultan Belediyesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 08:30

Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, 28 zanlı hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

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#Mithat Bülent Özmen#Yolsuzluk Soruşturması#Eyüpsultan Belediyesi

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