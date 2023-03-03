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Son dakika: EYT Resmi Gazete’de yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

#EYT#Resmi Gazete#Emekli
Son dakika: EYT Resmi Gazete’de yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 02:09

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

PEKİ EYT'DE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin süreçle ilgili şu bilgileri vermişti.

Sosyal güvenlik kurumlarından 'emekli olabilir' yazısını alacaklar. Ve bu yazıyla birlikte işverenlerine emeklilik dilekçesi verecekler."

DÜZENLEMEDE YAŞ SINIRI YOK

Düzenlemede; yaş sınırı yer almıyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Tarkan Zengin, "İşverenlerin vakit kaybetmeden aylık talebinde bulunabilmeleri için çalışanların işten çıkışlarını yapmaları gerekir. İşverenler çıkışlarını bildirdikten sonra çalışanlar bu sefer e-Devlet üzerinden ya da kurumlara giderek o andan itibaren aylık bağlatma talebinde bulunabilirler" dedi.

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Maaşlar, emeklilik için başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanacak. Emekliliğe hak kazananların aylıkları kesintisiz ödenecek.

Kıdem tazminatı ödemeleri de yapılacak. Ödemelerin zamanı, çalışanın işverenlerle yaptığı anlaşmaya göre değişecek.

EYT'de İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

EYT'den faydalanacak olan vatandaşlar mart ayı içerisinde dilekçelerini verip, nisan ayında ilk emekli maaşlarını alabilecek.

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#EYT#Resmi Gazete#Emekli

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