Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika: EYT pazartesi Meclis’te

Güncelleme Tarihi:

#EYT#Maaş#Emekli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 13:46

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, EYT teklifinin pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyledi. Akbaşoğlu, düzenlemeye ilişkin detayları yine Pazartesi günü saat 11:00'de açıklayacaklarını belirtti.

Haberin Devamı

AK Partili kurmaylar bakanlık yetkilileriyle teklifin maddelerini tek tek gözden geçirdi. Milletvekillerinin çoğunun imzası alındı. EYT ile ilgili düzenlemede sona gelindi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı.

Akbaşoğlu, "Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız." ifadelerini kullandı.

Teklif daha sonra hızla Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Daha sonra Genel Kurul'da ele alınacak.

TEKLİFİN ŞUBAT AYINDA YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak.

8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek.

Haberin Devamı

MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

EYT düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açılacak. Ardından emekliler başvurularını yapacak. Hak sahipleri ilk aylıklarını başvuru dilekçesini verdikten sonraki ay başından itibaren alacak.

EYT'liler de bu süreçte aylıklarını hesaplamaya başladı. Prim gün sayısının fazla olması maaşı olumlu etkiliyor.

"AYLIK BELİRLEMEDE 2 TANE ANA PARAMETRE VAR"

AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti;

SSK ya da Bağkur aylığını belirlemede 2 tane ana parametre var. Bunlardan birincisi kişinin aylık ortalama kazancı. İkincisi de prim ödeme gün sayısına göre aylık bağlama oranı. Emekli aylığı dediğimiz bu ikisinin çarpımından oluşuyor.

Bir kişinin prime esas kazancı neticesinde oluşan aylık ortalama kazancı dediğimiz rakam ne kadar yüksek olursa maaşı da o kadar yüksek oluyor. 5510 sayılı kanunun 29. maddesine göre Emekli bağlama yöntemi sistemi yer alıyor. Bu sistemde kişilerin aylık bağlama talebinin olduğu döneme göre de aylıkları değişebiliyor.

Gözden Kaçmasın

Provokatör skandala doymuyor... Paludan, Erdoğan’a seslendi Her Cuma Kuran yakacakmışProvokatör skandala doymuyor... Paludan, Erdoğan’a seslendi! Her Cuma Kuran yakacakmış!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#EYT#Maaş#Emekli

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız?

#Çocuk Gelişimi
80lerde kadınlara dehşeti yaşatmıştı... Market arabasındaki DNA izi sayesinde yakalandı, savunması pes dedirtti Ve davada sona ulaşıldı...

80'lerde kadınlara dehşeti yaşatmıştı... Market arabasındaki DNA izi sayesinde yakalandı, savunması pes dedirtti! Ve davada sona ulaşıldı...

#Robert Eugene Koehler
Facebook 2 yılın ardından Trump kararını açıkladı

Facebook 2 yılın ardından Trump kararını açıkladı

#Meta