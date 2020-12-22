Son dakika... Evlilik hazırlığı yapan adama çifte şok!

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında dolandırıcılık iddiası gündeme geldi. Canlı yayına katılan 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlenme vaadiyle kandırıldığını anlattı.

'350 BİN TL DOLANDIRILDIM... ENİŞTEM DEDİĞİ KİŞİ EŞİ ÇIKTI'

Evlenmek için Canan adındaki kadınla birlikte görüşmeye başlayan Korkmaz, hem gönlünü hem de paralarını kaptırdı.

"Mutlu yuvam olsun istedim" diyen Korkmaz, Canan adındaki bir kadın tarafından 350 bin TL dolandırıldığını iddia etti.

Canan ismindeki kadının 'eniştem' olarak tanıttığı kişinin ise aslında Canan'ın eşi olduğu da iddialar arasında.

Emre Korkmaz, "Seviyordum ve hayal kırıklığına uğradım. 350 bin TL param gitti. Yiyecek ekmeye muhtaç bıraktılar." şeklinde konuştu.