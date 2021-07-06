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Gündem
Özgür YILDIZ/YALOVA (DHA)
Haber Giriş: 06.07.2021 - 16:35 | Son Güncelleme:

Son dakika... Evde tacizci kâbusu! Yakalandı

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Yalova'da F.Y., Meral Gülseven’in (30) evine balkondan girmek istedi. Genç kadın farketti, panikle evden çıkıp komşularına sığındı. Bu sırada komşularının yakalamak istediği şüpheli kaçtı. Eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan F.Y. yakalandı. Jandarma, şüphelinin Meral Gülseven’in daha önce de 2 kez evine pizzacı olarak geldiğini söylediği F.Y. olduğunu belirledi. 

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  • Eve balkondan girerken görüntülendi
  • Eve balkondan girerken görüntülendi
  • Eve balkondan girerken görüntülendi
  • Eve balkondan girerken görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 05.30 sıralarında Altınova’ya bağlı Kaytazdere beldesindeki bir sitede meydana geldi. Alt kattaki balkonda bulunan saçaklardan tırmanıp 2'nci kattaki evinin teras kapısından giren kişiyi fark eden Meral Gülseven, paniğe kapılıp evden çıktı. Komşularına sığınan Gülseven, durumu jandarmaya bildirdi. Bu sırada komşularının yakalamak istediği şüpheli kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüphelinin eve girdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin alt kattaki balkonda bulunan saçaklardan tırmanıp gölgeliğe tutunarak 2'nci kata çıktığı, balkon kapısından eve girdiği görüldü. Şüphelinin, Gülseven'in komşuları gelince balkondan çim alana atlayarak kaçtığı anlar da kameraya yansıdı.

Son dakika... Evde tacizci kâbusu Yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çağırılan jandarma ekipleri, şüphelinin Meral Gülseven’in daha önce de 2 kez evine pizzacı olarak geldiğini söylediği F.Y. olduğunu belirledi. F.Y. adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Evde tacizci kâbusu Yakalandı

Evde tacizci kâbusu Son anda fark etti
Evde tacizci kâbusu! Son anda fark etti
Evine giren tacizciyi son anda farketti
Evine giren tacizciyi son anda farketti

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