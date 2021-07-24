Son dakika: 'Evde Kal Türkiye' acil durum bildirimine ilişkin ilk açıklama! Vodafone: Özür dileriz

Bugün sabah saatlerinde Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına 'Evde Kal Türkiye' uyarısı ile acil durum bildirimi gönderildi. Telefonuna bildirim ulaşan çok sayıda vatandaş sosyal medyadan mesaj paylaşırken 'Evde Kal Türkiye' Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti.

VODAFONE'DAN 'EVDE KAL TÜRKİYE' BİLDİRİMİ AÇIKLAMASI

Vodafone, bu sabah iPhone telefonlara gönderilen 'Evde Kal Türkiye' acil bildirimine ilişkin açıklama yaptı. Vodafone tarafından yapılan açıklamada "24 Temmuz 2021 cumartesi sabah saatlerinde bazı iPhone kullanıcılarının telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında 'Evde Kal Türkiye' bildiriminin iletildiği tespit edilmiştir. Konu teknik ekiplerimiz tarafından araştırılmaktadır. Yaşanan aksaklık ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

İşte Vodafone'un paylaşımı:

Apple'a göre hükümetler acil durum uyarılarını bir telefon şebekesine ait SIM kartı olan kullanıcılara gönderebiliyor.

AYARLARDAN KAPATILABİLİYOR

'Test Alert Notification' adındaki uygulama telefonların ayarlar kısmındaki bildirimler bölümünden kapatılabiliyor.

İNGİLTERE'DE DENEMELER MAYIS AYINDA BAŞLADI

Benzer bir test uygulamasına İngiltere de East Suffolk bölgesinde mayıs ayında başladı.

Bu uygulamanın başarılı olması üzerine hükümet Reading şehrinde de haziran ayında bir deneme gerçekleşti.

İngiltere'de bu denemelerden önce vatandaşlar uyarıldı.

ABD'DE KULLANILIYOR

ABD de deprem gibi bazı doğal felaketler durumlarında bu uygulamayı devreye sokuyor.

ABD'de aynı zamanda "America's Missing: Broadcast Emergency Response" (AMBER) uygulaması kapsamında da uyarılar gelebiliyor.

AMBER alarmı bir çocuk kaçırıldığında hayati tehlikesinin bulunduğu düşünülüyorsa bölgede yaşayan vatandaşların telefonlarına gönderiliyor.

Apple da acil durum uygulamalarının yaşadığınız bölgede bir tehlike olması takdirinde hükümet ya da yerel yönetim tarafından gönderilebileceğini, olağanüstü hava koşullarının ve kamu güvenliğini tehdit eden durumların ortaya çıkması halinde kullanılabileceğini aktarıyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara