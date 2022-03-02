Son dakika... Eurovision 2016 birincisi Jamala'dan Atatürk örneği! CNN TÜRK canlı yayınına katıldı

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Eurovision Şarkı Yarışması 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala, iki çocuğuyla Ukrayna’dan kaçarak Türkiye'ye sığındı. Jamala, CNN TÜRK yayınına konuk olarak Rusya-Ukrayna savaşını ve yaşadıklarını anlattı.

İşte sanatçı Jamala'nın CNN TÜRK ekranlarında yaptığı açıklamalar...

Ben çok üzgünüm, bu şarkıyı yazarken hiç aklıma gelmezdi ki tarih tekrar olacak. Biz görüşebiliyoruz, eşim ülkeyi savunmak için kaldı orada. Benim kalbim orada kaldı. Orada kalan tüm müzik ekibim, menajerim ve benim solistlerim onlar şu adan bomba altında, sığınaklara sığınmak zorundalar. Onlarla her zaman bağlantıya geçemiyorum.

TÜRKİYE'DE KALMA PLANI VAR MI?

Ben tüm Türkiye'ye, arkadaşlarıma, evlerini açanlara, sınırdan alanlara teşekkür etmek istiyorum. Ben bir an önce evime dönmek istiyorum.

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Korkunç olay 24 Şubat'ta Putin'in saldırı emrini verdikten sonra biz hala şoku atlatamadık. Saat 5'te biz bomba sesleriyle uyandık. Aynı zamanda başka şehirlerin de aynı bombalama sesleri ile haber aldık. Ukrayna'yı 2 saat içinde işgal etmeye çalıştı.

TAHLİYE SÜRECİ

Biz 24 Şubat'ta akşama kadar bekledik sabırla bu olay bitecek diye. Sonra sınıra yolculuğa çıktı. Türkiye'ye gelene neredeyse 4 gün araba yolculuğu ile geldik.

Çok korkunç. Her gün haberleri izliyoruz ki orada bombalamalar devam ediyor. Tarihi binalar, kültür değeri taşıyan binalar yıkılıyor, çocuklar aç susuz, gıda ve ilaç eksikliği var. Haberleri aldığımızda çok üzülüyoruz. Dün Jitomir şehrinde doğum hastanesi komple yıkıldı ve içinde kadınlar ve çocuklar vardı.

RUSYA'NIN EUROVİSİON'DAN İHRAÇ EDİLMESİ

Tabii ki şu an Eurovision'u düşünmek en son olacak şey, fakat ben bu yaptırımı kabul ediyor ve doğru buluyorum.

Gözden Kaçmasın Eurovision birincisi Jamala Türkiye'ye sığındı Haberi Görüntüle

"BİZ DE UKRAYNA'DA SAVAŞ VERİYORUZ"

Zamanında Türkiye'de Atatürk, cumhuriyeti işgalcilerden korudu ve özgürlük kazandı. Biz de Ukrayna'da savaş veriyoruz. Biz özgür ve bağımsız yaşamak istiyoruz. Herkese seslenmek istiyorum bize destek olun. Bizim savaşımız değil sadece biz özgür bir ülke olmak istiyoruz.