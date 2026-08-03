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Son dakika... Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Erdal Beşikçioğlu#Görevden Alma#İçişleri Bakanlığı
Son dakika... Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 23:05

İçişleri Bakanlığı, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevden alındığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara ili Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Edimin İfasına Fesat Karıştırmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma, İcbar Suretiyle İrtikap, Zimmet ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.08.2026 tarih ve 2026/744 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

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#Erdal Beşikçioğlu#Görevden Alma#İçişleri Bakanlığı

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