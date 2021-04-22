Zeki GÜNAL - İstanbul DHA
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Son dakika: Etiler'de ünlü et restoranında yangın
İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Etiler semtinde bulunan ünlü et restoranında yangın çıktı.
Yangın, saat 14.00 sıralarında ünlü et restoranının dış cephesinde çıktı. Yapılan çalışma sırasında izolasyon malzemesinin alev aldığı belirtilirken ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü.
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