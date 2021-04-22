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Zeki GÜNAL - İstanbul DHA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 15:42 | Son Güncelleme:

Son dakika: Etiler'de ünlü et restoranında yangın

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Etiler semtinde bulunan ünlü et restoranında yangın çıktı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında ünlü et restoranının dış cephesinde çıktı. Yapılan çalışma sırasında izolasyon malzemesinin alev aldığı belirtilirken ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Son dakika: Etilerde ünlü et restoranında yangın

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü.

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