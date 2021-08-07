Son dakika: Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'un DNA'sı bulundu! Ağabeyinin sorgusu sürüyor

Ankara Mamak’taki evinde Esra Hankulu’nun şüpheli ölümünün ardından sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan Ümitcan Uygun, Dilan C. ve Furkan G., iki günlük sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. Uygun, Emniyet’teki ifadesinde, 2 Ağustos’ta saat 21.30 sıralarında Esra Hankulu’nun “Furkan ve Dilan var, oturuyoruz geliyor musun” diyerek mesaj attığını kendisinin de “Biraz işlerim var haberleşiriz” yanıtını verdiğini belirterek özetle şu iddialarda bulundu: “Esra bana ‘Üzerime gelme zaten ilaçlıyım’ dedi. Ben de ‘Furkan sana ilaç mı veriyor gelirsem onun … korum’ dedim. Doğum günümde cezaevinde olduğumdan pasta yaptırmış, ben de yanlarına gittim.

‘BU KIZ NEFES ALMIYOR’

Salonda otururken Esra kendini kasmaya başladı. Şaka yapıyor diye müdahale etmedik. 03.00 sıralarında yatak odasına geçtik. Esra titremeye başladı. Furkan ve Dilan’a seslendim. Banyoya götürdük. Soğuk suyla yıkadık. Boğazına parmağımı soktum, kusturamadım. Yarı baygın kendine geldi. Tuzlu ayran içirdik, kusmaya başladı. Yatak odasına geçtik. Titremesi devam ediyordu. 10-15 dakika sonra uyudu. Saat 10.15’de avukatım ‘Adliyede bekliyorum ifaden var’ diye aradı. Ben çıkarken, uyanıktı. Saat 14.30 sıralarında Furkan ‘Bu kız nefes almıyor, morarmış’ diye aradı. ‘Kalbi atıyor mu diye bak’ dedim. Furkan da ‘Yok abi atmıyor’ dedi. Saat 18.30’da babam ve abim Erol’la, abimin evine gidip güvercin uçurduk sonra evime gittim. Polisler gelip beni aldı.

”ÜMİTCAN, ‘BENİ KARIŞTIRMAYIN’ DEDİ

Dilan C. ise “Beraber alkol aldığımız sırada Esra fenalaştı. ‘Ne oldu?’ diye sorduğumuzda Ümitcan bize ‘Ne olduğunu sorup durmayın’ dedi. Birlikte banyoya geçtik, Esra’yı suya tuttuk, kendine geldi. Öğleye doğru odasına gittim. Esra’ya seslendim ama uyanmadı. Furkan’a söyledim, sağlık ekiplerini aradık. Aradığımızda Ümitcan ‘Bir sıkıntı olursa beni söylemeyin’ dedi” diye ifade verdi. Furkan G. de ifadesinde Uygun’un “Ambulansı arayın beni karıştırmayın” dediğini anlattı. Uygun ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, Furkan G. ile Dilan C. adli kontrolle serbest kaldı.

AĞABEYİ GÖZALTINDA İFADE VERİYOR

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'un sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasının ardından savcılık sorgusu sürüyor.

"Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama" suçundan dün gözaltına alınan Erol Uygun, emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesi'ne getirildi. Erol Uygun'un nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınıyor.

TUTUKLAMA KARARININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI



Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili tutuklama kararı ortaya çıktı.

Kararda, Ümitcan Uygun'un üzerine yüklenen 'kasten öldürme' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu, bu suçun Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100/3-a-3 maddesinde düzenlenen ve tutuklama sebeplerinin var sayıldığı katalog suçlardan olduğu ve kanunda öngörülen yaptırımın müebbet hapis cezası olduğu belirtildi. Şüphelinin atılı suçu işlediğine dair soruşturma dosyasında mevcut delillerin kuvvetli suç şüphesi oluşturduğu, şüphelinin serbest bırakılması halinde tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimalinin varlığına dair yine dosya kapsamında anlatımların yer aldığı vurgulandı.



RAHATSIZLIĞINI BİLMESİNE RAĞMEN GİTTİ



Ayrıca diğer şüpheliler Dilan C. ve Furkan G.'nin beyanlarına göre Esra Hankulu ile şüpheli Ümitcan Uygun'un ölümün gerçekleştiği gün aynı odada kaldıkları, ölenin odasında başka birinin bulunduğuna dair herhangi bir iddia veya delilin bulunmadığına işaret edildi. Esra Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce ağır bir rahatsızlık geçiriyor olmasına ve şüphelinin bunu biliyor olmasına rağmen saat 08.00 sıralarında kimseye haber vermeden evden çıktığı belirtildi. Ümitcan Uygun'un, Dilan C. ve Furkan G.'nin beyanlarına göre evde bulunduğunun gizli tutulmasını ve isminin kolluk görevlilerine bildirilmemesini istediğine de dikkat çekildi.



ESRA'NIN TIRNAKLARINDA DNA PROFİLİ



Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı raporunda ölen Esra Hankulu'nun sağ el tırnak parçasından ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunlukta değerlendirmeye müsait olmayan Y -STR DNA profillerinin tespit edildiği, bu DNA profilleri ile şüpheli Ümitcan Uygun'a ait Y -STR DNA profilleri arasında uyumun olduğunun bilimsel olarak ispat edildiği kaydedildi. Kararda, fiilin kanunda karşılığı olan cezanın miktarı dikkate alınarak adli kontrol uygulanmasının yetersiz kalacağının anlaşıldığı belirtilerek tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.



ADLİ TIP RAPORU BEKLENECEK



Ölümü şüpheli bulunan Esra Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Vücudunda herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanılmadı. Alınan bulgular, zehirlenme durumuna yönelik toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi. Hankulu'nun kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirlenecek.

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