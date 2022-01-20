Son dakika... Esra Hankulu'nun ölümünde yeni gelişme! Ümitcan Uygun hakkında mütalaa verildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbula yeni kar uyarısı Meteoroloji duyurdu: Daha kuvvetli geliyorİstanbul'a yeni kar uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Daha kuvvetli geliyor#Meteoroloji
İngiltere, Acun Ilıcalıyı konuşuyor 11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan...İngiltere, Acun Ilıcalı'yı konuşuyor! "11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan..."#Acun Ilıcalı
En ucuzu 6 TL, en pahalısı 157 bin 470 TL oldu... İşte en çok tercih edilen yerlerEn ucuzu 6 TL, en pahalısı 157 bin 470 TL oldu... İşte en çok tercih edilen yerler!#Seyahat
Bakan Bilgin açıkladı 3600 ek göstergede takvim netleştiBakan Bilgin açıkladı! 3600 ek göstergede takvim netleşti#3600
Bakan Çavuşoğlu duyurdu... Hedef tam normalleşme Ermeniler de çok memnunBakan Çavuşoğlu duyurdu... 'Hedef tam normalleşme! Ermeniler de çok memnun' #Mevlüt Çavuşoğlu
Fiyatları böyle yükseltmişler Dikkat çeken Whatsapp detayıFiyatları böyle yükseltmişler! Dikkat çeken 'Whatsapp' detayı#Rekabet Kurumu
Uzmanlar yanıtlıyor: Omicron geçirdim, spor yapabilir miyim Kaç gün beklemeliyimUzmanlar yanıtlıyor: Omicron geçirdim, spor yapabilir miyim? Kaç gün beklemeliyim?#COVID-19
Tüm sektörleri ilgilendiriyor KDVde önemli değişiklik yoldaTüm sektörleri ilgilendiriyor! KDV'de önemli değişiklik yolda#Vergi
Ve Putine karşı ilk hamle geldi... Acil durum planı devredeVe Putin'e karşı ilk hamle geldi... Acil durum planı devrede!#RUSYA
Sırf sesi bile oy getirir Berlusconi geri dönebilecek mi'Sırf sesi bile oy getirir' Berlusconi geri dönebilecek mi?#Silvio Berlusconi
Aşk eski bir yalanAşk eski bir yalan#Hazreti Adem
Pentagon yayınladı... Katliamın görüntüsü ortaya çıktıPentagon yayınladı... Katliamın görüntüsü ortaya çıktı#ABD
Savcı son noktayı koydu: Ümitcan öldürdüSavcı son noktayı koydu: Ümitcan öldürdü#Ümitcan Uygun
Yusuf Yazıcı için skandal transfer videosu Resmi açıklama geldi, işlerine son verildi...Yusuf Yazıcı için skandal transfer videosu! Resmi açıklama geldi, işlerine son verildi...#Yusuf Yazıcı
Acı gerçek... Her gün 3500 kişi bu sebepten ölüyorAcı gerçek... Her gün 3500 kişi bu sebepten ölüyor#Antibiyotik Direnci
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Esra Hankulu'nun ölümünde yeni gelişme! Ümitcan Uygun hakkında mütalaa verildi

#Ümitcan Uygun#Esra Hankulu#Cinayet
Son dakika... Esra Hankulunun ölümünde yeni gelişme Ümitcan Uygun hakkında mütalaa verildi

Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un (28), Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili yargılandığı davada, savcı celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, sanık Uygun'un, Hankulu'nun başına cebir uygulayarak, kafasını sert ve künt bir zemine çarptırması sonucu hayatını kaybetmesine neden olduğunu, ardından cesede yatakta bulunduğu pozisyonu verdiğini belirtti. Savcı sanığın, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Haberin Devamı

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli Tıp raporunda künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Esra'nın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun hakkında 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay sonrası Hankulu’nun cep telefonunu sakladıkları iddia edilen Furkan Gürgil ve Dilan Civelek hakkında ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haberin Devamı

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında savunmalarını yapan sanıkların tamamı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, sanık avukatlarının yeniden adli tıp kurumundan rapor alınması yönündeki taleplerini reddederek, toplanacak başkaca bir delil ve dinlenecek tanık kalmadığını bildirerek, savcıya mütalaası için söz verdi. Celse arasında mütalaasını sunan savcı, Esra Hankulu'nun, 3 Ağustos 2021'de sanıkların tamamı evdeyken, künt kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Sanık Uygun'un odada, Hankulu'nun hayati bölgesi başına cebir uyguladığını, böylece maktulün düşürülmesi veya kafasının sert ve künt bir zemine çarptırılması sonucunda hayatını kaybettiğini, ardından sanığın cesede yatakta bulunduğu pozisyonu vererek evden ayrıldığını belirtti.

Gözden Kaçmasın

Esra Hankulu’nun ölümünde Ümitcan Uygun hakim karşısında Aleyna Çakır detayıEsra Hankulu’nun ölümünde Ümitcan Uygun hakim karşısında! Aleyna Çakır detayıHaberi Görüntüle

'ÜMİTCAN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENMİŞTİR'

Mütalaasında adli tıp raporlarına dikkat çeken savcı, Esra'nın ölümünden önceki 24 saat içinde beyin kanaması geçirdiğini, ölüm olayının 01.00'den sonra gerçekleştiğini, o süre içerisinde sanık Uygun'un evde bulunduğunu belirterek, "Sağlık ekiplerinin müdahalesi esnasında maktulün çenesinin kitlendiği gözetildiğinde, olayın gece saatlerinde sanığın maktul ile birlikte aynı evde oldukları vakitte olduğu anlaşılmıştır. Alınan raporlardan ve sanıkların beyanlarından anlaşılacağı üzere vücuttaki darbelerden sonra 1 saat içerisinde maktulün kustuğu ve şuurunun bozulduğu, bu şekilde maktül Hankulu'nun Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğü belirlenmiştir." ifadelerini kullandı. Mütalaada, sanık Uygun'un Esra Hankulu'yu darbettiği ifade edilerek, "Bu darbeler neticesiyle maktulün vücudunun birçok yerinde bası, ekimoz ve sıyrık izleri oluştuğu anlaşılmaktadır. Bunlar maktulün kendini savunmak isterken meydana gelen izlerdir" denildi.

Haberin Devamı

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Sanık Uygun'un Hankulu'nu uyku halinde öldürdüğüne ilişkin bir delil ve iddia olmadığı belirtilen mütalaada, maktulün başına aldığı darbe ile ölümü arasındaki nedensellik bağının adli tıp raporlarıyla da tespit edildiği kaydedildi. Kişinin olay sırasında alkollü olması ya da ilaç almasının tek başına ‘kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme’ suçunu oluşturmadığı vurgulanarak, bu nedenle sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Esra Hankulunun ölümüne ilişkin iddianame kabul edildiEsra Hankulu'nun ölümüne ilişkin iddianame kabul edildiHaberi Görüntüle

'SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEDİLER'

Mütalaada, tutuksuz sanıklar Furkan Gürgil ve Dilan Civelik'in olaydan sonra Uygun'un telefonda, "Beni bu işe karıştırmayın" demesi üzerine polisteki ifadelerinde Uygun'un adını vermedikleri aktarıldı. Her 2 sanığın da Hankulu'na ait telefonu sakladıkları ve polis ifadesinde Uygun'un ismini vermedikleri bu nedenle ‘suç delillerini gizlemek’ suçundan hüküm kurulması istenildi.

Gözden Kaçmasın

İstanbula yeni kar uyarısı Meteoroloji duyurdu: Daha kuvvetli geliyorİstanbul'a yeni kar uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Daha kuvvetli geliyorHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ümitcan Uygun#Esra Hankulu#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele