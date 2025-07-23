Son dakika... Eskişehir'deki orman yangınında 10 görevli şehit oldu!

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Hatipoğlu, "Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok. Seyitgazi’de çıkan orman yangınında, alevlerle mücadele ederken şehit düşen kahraman orman emekçilerimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz. Vatan toprağını, ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.



HATİPOĞLU: ÇOK ACI BİR AKŞAM YAŞIYORUZ

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, "Tüm ülkemizin başı sağ olsun, çok acı bir akşam yaşıyoruz, 10 ormancımız yangınları söndürmeye çalışırken şehit oldular. Biz şu anda o bölgeyi iptal ediyoruz. Çok büyük bir orman değil, bu kadar küçük bir ormanın içinde bu nasıl oldu inanamıyoruz, dün de bir tehlike atlatmıştılar, çok sevindik, bugün şehit verdik. Bizim Afyon ile Eskişehir sınırındaki Şehitgazi ilçemizdeki yangın devam ediyordu. Böyle oldu, çok üzgünüz. İnşallah yangınlarımız son bulur ve insanlarımız bilinçlenir. Bu yangınların yüzde 99’u insan sebepli. Lütfen bu işin bilincine varıp, herkes kendisine çeki düzen versin. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.





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BAKAN YUMAKLI: DEĞİŞEN RÜZGARIN ALEVLERE ÇEVİRMESİ İLE YANGININ İÇİNDE KALDILAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Ülkemizde 11 büyük yangın çıktı, olağanüstü sıcaklık ve değişken rüzgarla mücadele ederek yangınlara karşı koyduk. Bu yangınlardan 4 tanesinde problem yok. Ancak Eskişehir Seyitgazi’de başlayıp Afyon'a geçen yangınla alakalı 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu olmak üzere 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevlere çevirmesi ile yangının içinde kaldılar. Sakarya’da 2, Karabük’te 2, Manisa’da 1, Eskişehir’de 1, Sakarya’da başlayıp Bilecik sınırına gelen 1 olmak üzere 7 yangınla mücadele ediyoruz. Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve hava değişkenlikleri bizi bekliyor. 86 milyon vatandaşımız ekstra dikkat. Başka söyleyecek söz bulamıyorum, 1 Haziran’dan itibaren bundan bahsettik, çok yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik, milletimizin başı sağolsun "dedi