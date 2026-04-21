Son dakika... Eski Vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi! Sonel: Ben devletin valisiyim, emniyette cevap vermem

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Erzurum Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Sonel hakkında, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendiriliyor. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı.

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz son gelişmeleri şu ifadelerle anlattı;

"Sürecin Erzurum ayağındayız. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili mahkeme olmaması gereğince yetkili mahkeme Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı olması sebebiyle Vali Tuncay Sonel gözaltına alındıktan sonra Erzurum'a getirildi. İzlenimlerimi aktarıyorum. Başı dikti. Pişmanlık emaresi yoktu. Başı dik bir şekilde adliye binasına girdi.

Kritik bir bilgiyi aktarmak istiyorum. Emniyette 3 gün boyunca kendisine ifade vermek istiyor musunuz diye sorulan Tuncay Sonel,dedi. 3 gün boyunca gözaltında kalan dönemin valisi ifade vermedi.Vali ile ilgili suçlamalara şu; Suç delillerini gizleme, yok etme, ortadan kaldırma. Ama bu suçlar kişisel suçlar. Bu suçları kullanmış olduğu makam aracılığıyla işlediği için ona yüklenen cezada iki katına çıkıyor. Çok ciddi tespitler var. 73 soru ile karşı karşıya kalacak vali. Saatler boyunca kendisine yöneltilen sorulara cevap verecek"

11 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarının sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.