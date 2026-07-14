Son dakika... Gözaltına alınan Eski milli futbolcu Nihat Kahveci serbest bırakıldı | Eşinden açıklama geldi

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Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Kahveci, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Kahveci’nin eski eşinin şikayetçi olmadığı, darp raporu almak istemediği ve ifade vermeyi de reddettiği öğrenildi.

EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

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Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Biz Nihat Kahveci'yle 19 Temmuz 2018' den bu yana 8 yıldır evliyiz ve iki çocuğumuz var sevgi ve saygı çerçevesinde medyanın bu kadar önünde olmamıza rağmen, ilişkimizi arkadaşlığımızı dostluğumuzu beraberliğimizi her zaman korumayı sağladık bundan sonra da aynı şekilde sağlıyor olacağız. Ek olarak eşler arada aynı fikirde olmayabilir tartışabilir ama bu asla eşimin bana şiddet uygulayacağı durumunu oluşturmayacaktır, böyle yalan haberleri kınıyorum bu tip haberleri yapanları kınıyorum. En azından sorabilirdiniz."

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Fulya Sever Kahveci, yapmış olduğu açıklamayı daha sonra sosyal medya hesabından sildi.