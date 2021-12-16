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Son dakika: Eski futbolcu Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu! Bu detaylar ilk kez ortaya çıktı

#Sezer Öztürk#Futbolcu#Cinayet
Son dakika: Eski futbolcu Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu Bu detaylar ilk kez ortaya çıktı

İstanbul Sancaktepe'de 19 Eylül'de yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten'i ruhsatsız tabancasıyla öldürdüğü iddia edilen eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Öztürk'ün Scolten'in arkasından koşarak ve hedef gözeterek altı el ateş ettiği, Öztürk tarafından ateşlenen mermilerden birinin Halil İbrahim Scolten'in sırt kısmına isabet edip göğüs kısmından çıktığı anlatıldı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Sezer Öztürk ve Duran Genç 'Mağdur-şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Sezer Öztürk'ün koruması Ömer Genç ise 'Şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Halil İbrahim Scolten ile Sezer Öztürk arasında çıkan yol verme tartışmasının büyüyerek kavgaya dönüştüğü ve tarafların birbirini yaraladığı anlatıldı. Öztürk'ün koruması Ömer Genç'in havaya ateş etmesi sonucu Scolten ailesinin kaçtığı anlatılan iddianamede, Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in olay yerine tekrar geldiği kaydedildi.

SEZER ÖZTÜRK ARKASINDAN KOŞARAK VURDU

İddianamede Öztürk ve Genç'i gören Scolten'in şantiye alanına doğru kaçmaya başladığı, Sezer Öztürk'ün ise arkasından koşarak ve hedef gözeterek altı el ateş ettiği belirtildi.

Son dakika: Eski futbolcu Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu Bu detaylar ilk kez ortaya çıktı

İddianamede Sezer Öztürk tarafından ateşlenen mermilerden birinin Halil İbrahim Scolten'in sırt kısmına isabet ettiği ve göğüs kısmından çıktığı anlatıldı.

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5 AYRI SUÇTAN 32 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

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İddianamede mağdur-şüpheli Sezer Öztürk'ün "Haksız tahrik altında iştirak kasten öldürme", "Haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama", "Haksız tahrik altında mala zarar verme", "Zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Son dakika: Eski futbolcu Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu Bu detaylar ilk kez ortaya çıktı

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