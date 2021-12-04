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Eski Bakan Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı

#Güldal Akşit#Cenaze Töreni#AK Parti

Ankara'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Turizm ve Devlet Bakanı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit için TBMM'de tören düzenlendi. Güldal Akşit için TBMM'deki törenin ardından Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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AK Parti 22 ve 23'üncü dönem İstanbul Milletvekili, eski Turizm ve Devlet Bakanı, AK Parti kurucu üyesi Güldal Akşit, 8 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi gördüğü İbni Sina Hastanesi'nde dün sabah yaşamını yitirdi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit için TBMM'de tören düzenlendi.

CENAZEDEN KARELER

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Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Sentop, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, eski Meclis başkanları, milletvekilleri, siyasiler ve Akşit'in eşi ile yakınları katıldı.

Eski Bakan Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı

Törende saygı duruşunda bulunulması ardından Güldal Akşit'in özgeçmişi okundu ve dua edildi. Tören katılanlar Güldal Akşit'in eşi Haluk Akşit ve yakınlarına taziyelerini iletti.

 

Eski Bakan Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı

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KOCATEPE'DE TÖREN

AK Partili Güldal Akşit için TBMM'deki törenin ardından Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, eski meclis başkanları, Güldal Akşit’in ailesi ve yakınları katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın öğle namazından sonra cenaze namazını kıldırmasının ardından dua edildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, uzun yıllar birlikte çalıştığı Güldal Akşit ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. Güldal Akşit'in cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

Güldal AKŞİT, 1960’ta Malatya’da doğdu. Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest Avukat olarak çalışma hayatına başladı.

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14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin kurucu üyesidir.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan AKŞİT, 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan AKŞİT;

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9 Nisan 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi.

12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevi yapmıştır.

Türkiye’de Kadın Hakları ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerde ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli katkılarda bulunmuştur.

Ayrıca STK’larla Devlet arasındaki ilişkilerin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olmuştur.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürümekte olan Güldal AKŞİT;

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08 Temmuz 2011 – 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapmıştır.

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#Güldal Akşit#Cenaze Töreni#AK Parti

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