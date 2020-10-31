Erol DEĞİRMENCİ-İSTANBUL (DHA)
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Son dakika: Esenyurt'ta silahla saldırı
İstanbul Esernyurt'ta bulunan eve gelen bir kişi içeridekilere pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinde gözaltına alındı.
Esernyurt'ta bulunan eve gelen bir kişi içeridekilere pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinde gözaltına alındı.
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