Son dakika: Esenyurt'ta silahla saldırı

Esernyurt'ta bulunan eve gelen bir kişi içeridekilere pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinde gözaltına alındı.