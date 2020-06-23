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Veysel TİMDU -  Alper KORKMAZ / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 23.06.2020 - 16:05,Son Güncelleme:

Son dakika... Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sele kapılan kadını böyle kurtardılar

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İstanbul Esenyurt'ta sel baskını sırasında bir kadın suyu kapıldı. Sürüklenen kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Öte yandan Pınar Mahallesi'nde de dere taştı. Taşkın suları yolları göle çevirdi. Yolda kalan araçlarını kurtarmak isteyen kişiler zor anlar yaşadı. Göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular minibüsün üstüne çıktı.

Son dakika... Esenyurtta korku dolu anlar Sele kapılan kadını böyle kurtardılar

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