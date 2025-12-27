×
Son dakika... Esenyurt'ta feci kaza! Otobüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

#İstanbul#Esenyurt#Otobüs
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 17:44

İstanbul Esenyurt'ta otobüs şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı 

Kaza, bugün saat 17.10 sıralarında, Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerine meydana geldi. İşçi servisi şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 9 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 9 kişi de yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Son dakika... Esenyurtta feci kaza Otobüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var


