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Erol DEÄžÄ°RMENCÄ° - Serdar ALTINTEPE / Ä°STANBUL (DHA) - AA
Haber GiriÅŸ: 06.08.2021 - 12:39 | Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika... Esenyurt'ta fabrikada yangÄ±n

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Ä°stanbul Esenyurt'ta bir fabrikaya ait depoda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YoÄŸun duman Ã§evre ilÃ§elerden gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. YangÄ±n binayÄ± tamamen sararken, depodan yer yer patlama sesleri de geliyor. Â 

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  • Esenyurtta yangÄ±n... Dumanlar yÃ¼kseldi
  • Esenyurtta yangÄ±n... Dumanlar yÃ¼kseldi
  • Esenyurtta yangÄ±n... Dumanlar yÃ¼kseldi
  • Esenyurtta yangÄ±n... Dumanlar yÃ¼kseldi
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Esenyurt, AkÅŸemseddin Mahallesi 296. sokakta bulunan lojistik firmasÄ±na ait depoda saat 12.10 sÄ±ralarÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§evre ilÃ§elerden de olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi.

Ã‡ok sayÄ±da itfaiye ekibinin mÃ¼dahale ettiÄŸi yangÄ±n nedeniyle oluÅŸan yoÄŸun duman Ã§evre ilÃ§elerden gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. YangÄ±n binayÄ± tamamen sararken, depodan yer yer patlama sesleri de geliyor. Â

Son dakika... Esenyurtta fabrikada yangÄ±n

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