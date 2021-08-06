Son dakika... Esenyurt'ta fabrikada yangÄ±n

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Esenyurt, AkÅŸemseddin Mahallesi 296. sokakta bulunan lojistik firmasÄ±na ait depoda saat 12.10 sÄ±ralarÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§evre ilÃ§elerden de olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi.



Ã‡ok sayÄ±da itfaiye ekibinin mÃ¼dahale ettiÄŸi yangÄ±n nedeniyle oluÅŸan yoÄŸun duman Ã§evre ilÃ§elerden gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. YangÄ±n binayÄ± tamamen sararken, depodan yer yer patlama sesleri de geliyor. Â

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