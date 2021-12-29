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Son dakika: Esenyurt'ta büyük panik! Mahsur kalanlar var

#Esenyurt#İstanbul#Yangın

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 18 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle bazı dairelerdekiler zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri kontrollü kurtarma çalışmaları sırasında dairelerinizi terk etmeyin çağrısında bulundu. Öte yandan yangın kontrol altına alınırken yaralı ya da sağlık durumu kötü olan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Esenyurt'da bir rezidansta çıkan yangında can pazarı yaşandı. Üst katta mahsur kalan rezidans sakinleri balkonlara çıkarak yardım bekledi. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Piri Reis Mahallesi'nde bulunan 2268 Sokak'ta bulunan 18 katlı bir rezidansta yaşandı. Rezidansın elektrik panolarında çıkan yangın, kısa sürede birkaç noktaya yayıldı. Yangın nedeniyle binada yoğun duman oluşunca büyük panik yaşandı.

Son dakika: Esenyurtta büyük panik Mahsur kalanlar var

Evlerde mahsur kalan insanlar, balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi. Havlu sallayarak yardım isteyen bina sakinleri kameralara yansıdı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan merdiven aracıyla mahsur kalanları kurtardı. Çoğu yabancı uyruklu olan bina sakinlerini rahatlatmak için itfaiye ekiplerince anons yapıldı. Arapça bilen bir vatandaş da itfaiye megafonuyla mahsur kalanlara sakin olmaları yönünde çağrılar yaptı.
Son dakika: Esenyurtta büyük panik Mahsur kalanlar var
Bu sırada rezidansa gelen bir anne de balkonda kalan çocuğu için gözyaşı döktü. Bir yandan oğlu ile telefonla konuşan anne, bir yandan itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Binada tüm mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangın da kontrol altına alındı.
Son dakika: Esenyurtta büyük panik Mahsur kalanlar var

Son dakika: Esenyurtta büyük panik Mahsur kalanlar var

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ yangında son durum ile ilgili olarak şu bilgileri aktardı:

İlk andaki yoğun duman azaldı. Merdiven boşluğunda duman nedeniyle zehirlenme omasın diye itfaiye ekipleri megafonla uyarıyor. Balkonunuzda kalın, gerekli müdahaleleri yapıyoruz diyorlar.

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