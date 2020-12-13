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Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 08:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... Esenyurt'ta boş yolu paylaşamayıp kaza yaptılar

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Son dakika... Esenyurt'ta boş yolu paylaşamayıp kaza yaptılar
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Esenyurt D-100 Karayolu'nda, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan trafikte yolu paylaşamayan sürücüler kaza yaptı.

Kaza dün öğle saatlerinde Esenyurt D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde meydana geldi.

İki sürücü yanyoldan anayol katılımında yolu paylaşamayarak kaza yaptı.

İlginç kaza tam da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan yolda yaşandı.

Son dakika... Esenyurtta boş yolu paylaşamayıp kaza yaptılar

Kaza sebebiyle iki otomobilde hasar meydana gelirken, bağlantı yolu sürücüler anlaşana kadar kapandı.

Sürücülerin kendi aralarında anlaşmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Son dakika... Esenyurtta boş yolu paylaşamayıp kaza yaptılar

 

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