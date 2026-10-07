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Son dakika... Esenyurt Belediyesi'ne operasyon: 17 kişi gözaltına alındı

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#Esenyurt#Belediye#Yolsuzluk
Son dakika... Esenyurt Belediyesine operasyon: 17 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 08:20

Esenyurt Belediyesindeki bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Esenyurt Belediyesindeki bir kısım ihaleye fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, bu eylemlerde yer aldığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheliyi arama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

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Gözaltına alınan isimler şöyle:

"Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal, Esenyurt Belediyesinin Muhtarlık İşleri Müdürü Ziya Seymen, Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu ve burada çalışan Anıl Alioğlu, belediye çalışanı Edil Kesik ile firma sahipleri ve çalışanlarının da yer aldığı diğer şüpheliler Tuba Ulutaş Şenyürek, Adnan Şenocak, Doğan Can Göksel, Cemalettin Çağlayan, Harun Berber, Salih Yılmaz, Erhan Toprak, Orhan Yıldırım, Ziya Köklü, Halil Yılmaz, Emrah Koşunalp."

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#Esenyurt#Belediye#Yolsuzluk

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