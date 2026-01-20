×
Son dakika: Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 12:40

Son dakika...  Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

İlk önce kaldırıma çıkan otobüs, daha sonra yol kenarındaki otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren bir işletmeye daldı.

Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve işletmede hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

#Son Dakika Haberler#İETT Kazası#Esenler

