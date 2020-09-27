MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Esenler'de damat dehşeti! 3 kişiyi vurup kaçtı
GeriGündem Son dakika... Esenler'de damat dehşeti! 3 kişiyi vurup kaçtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat SOLAK / İSTANBUL - DHA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 17:25 | Son Güncelleme:

Son dakika... Esenler'de damat dehşeti! 3 kişiyi vurup kaçtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Esenler'de damat dehşeti! 3 kişiyi vurup kaçtı
Abone Olgoogle-news

İstanbul Esenler'de bir kişi, eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini silahla vurarak olay yerinden kaçtı. 3 kişinin ağır şekilde yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenler'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşi, kayınbabası ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle