Murat SOLAK / İSTANBUL - DHA
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Son dakika... Esenler'de damat dehşeti! 3 kişiyi vurup kaçtı
İstanbul Esenler'de bir kişi, eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini silahla vurarak olay yerinden kaçtı. 3 kişinin ağır şekilde yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Esenler'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşi, kayınbabası ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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