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Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-
Haber Giriş: 27.08.2021 - 16:49 | Son Güncelleme:

Son dakika: Eş zamanlı operasyon! Böyle yakalandılar

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Denizli'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 19’u tutuklandı. Operasyonda kapsamındaki Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde eve yapılan baskında uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, uyuşturucu madde ve ruhsatsız 6 tüfek ele geçirildi.

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  • 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
  • 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
  • 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
  • 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik yaklaşık 1 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen polis, dün, eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 200 polisin katıldığı, dron destekli operasyona, narkotik dedektör köpeği İsco da kullanıldı. 25 adrese yapılan baskınlarda, 21 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde, 6 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Son dakika: Eş zamanlı operasyon Böyle yakalandılar


KASA VE YASTIK İÇİNDE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda kapsamındaki Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde eve yapılan baskında uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, uyuşturucu madde ve ruhsatsız 6 tüfek ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda, çelik kasadaki torbalar içerisinde 200 bin TL, yastık içerisine gizlenmiş 70 bin TL ile çok sayıda altın ve bileziğe el konuldu.

Son dakika: Eş zamanlı operasyon Böyle yakalandılar

Evin önünde bulunan bir ağacın kovuğunda da bir miktar bonzai ile 2 hassas terazi ele geçti. Etrafında çok sayıda güvenlik kamerası bulunan evde yaşayan şüphelilerin, bu sayede çevre kontrolü sağladıkları belirlendi.

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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