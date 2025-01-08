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Son dakika: Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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#AFAD#Erzurum#Deprem
Son dakika: Erzurumda 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 04:43

Son dakika haberine göre; Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da yerin 14 kilometre derinliğinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre ilçelerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Son dakika: Erzurumda 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde saat 04.30’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.

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#AFAD#Erzurum#Deprem

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