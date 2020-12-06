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Turgay İPEK/ ERZURUM (DHA)
Haber Giriş: 06.12.2020 - 15:19 | Son Güncelleme:

Son dakika: Erzurum’da korkunç olay! 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı

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Gelen son dakika haberine göre; Erzurum'da Raci Aslan, yakını 3 kadını tabancayla vurup öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve başına dayadığı silahla caddede gezen Aslan, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Zanlı tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Raci Aslan, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı yakını 3 kadını tabancayla vurdu. Zanlı elindeki silahla kaçtı. Vurulan kadınlardan 2'si olay yerinde 1'i de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bir cadde üzerinde elindeki silahı başına dayamış olarak gezen zanlı Aslan, polis ekiplerinin teslim olması çağrılarına olumsuz yanıt verdi. İkna olmayan zanlı, elinden ve karın bölgesinden vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı Aslan, tedavisi için hastaneye götürüldü.

 

 

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