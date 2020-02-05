Kaza, saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda, Erzurum- Pasinler yolunun Hamamderesi mevkisinde meydana geldi. Horasan ilÃ§esinden Erzurum'a yolcu taÅŸÄ±yanÂ R.T.'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 25 BB 153 plakalÄ± halk otobÃ¼sÃ¼, buzlanma meydana gelen yolda kontrolden Ã§Ä±kÄ±p,Â yan yattÄ±.



Kazada, otobÃ¼ste yolcu olarak bulunan SÃ¼leyman BoyacÄ± (28) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 22 kiÅŸi de yaralandÄ±. Ä°hbarla kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, yaralÄ±larÄ± ambulanslarla hastanelere gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â