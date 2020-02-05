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SÄ±radaki Haber

Gündem
Turgay Ä°PEK / ERZURUM, (DHA)
Haber GiriÅŸ: 05.02.2020 - 09:42,Son GÃ¼ncelleme:/

Son dakika! Erzurum'da halk otobüsü devrildi... Ölü ve yaralÄ±lar var

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ERZURUM'da, buzlanma meydana gelen yolda sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan halk otobÃ¼sÃ¼, devrilerek yan yattÄ±. Kazada 1 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 22 kiÅŸi yaralandÄ±.

Kaza, saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda, Erzurum- Pasinler yolunun Hamamderesi mevkisinde meydana geldi. Horasan ilÃ§esinden Erzurum'a yolcu taÅŸÄ±yanÂ R.T.'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 25 BB 153 plakalÄ± halk otobÃ¼sÃ¼, buzlanma meydana gelen yolda kontrolden Ã§Ä±kÄ±p,Â yan yattÄ±.

Kazada, otobÃ¼ste yolcu olarak bulunan SÃ¼leyman BoyacÄ± (28) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 22 kiÅŸi de yaralandÄ±. Ä°hbarla kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, yaralÄ±larÄ± ambulanslarla hastanelere gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

Son dakika Erzurumda halk otobÃ¼sÃ¼ devrildi... Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

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