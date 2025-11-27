×
HABERLER

Son dakika... Erzurum'da doğal gaz patlaması: 2 katlı binanın bir kısmı çöktü! İlkokul ve Kur'an Kursu da tahliye edildi

#Erzurum#Doğal Gaz Patlaması#Binada Çökme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 11:14

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı. Erzurum'da farklı semtlerdeki ilkokul ve Kur'an Kursu da gaz sızıntısı sebebiyle tahliye edildi.

Erzurum'da Yakutiye ilçesine bağlı Rabiana Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil sobalı bir evde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile doğalgaz arıza görevlileri sevk edildi.

Patlama sırasında evde bulunan Fevzi Algan yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Fevzi Algan, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri hem evde hem de patlama sonrası ikametin önündeki doğalgaz hattında meydana gelen yangına müdahale etti.

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü.

"BEN DEPREM SANDIM"

Mahalle sakinlerinden Ömer Tanas, gazetecilere, patlamanın yaşandığı evin yanındaki binada oturduğunu söyledi.

Patlama sesi duyduğunu anlatan Tanas, "Ben deprem sandım ve hemen sağa sola koşmaya başladım. Camdan baktığımda her tarafın duman içerisinde olduğunu gördüm. Kendimizi dışarı attığımızda doğal gaz borusunun patladığını söylediler. Bazı kişiler de olay yerinden geçerken koku olduğunu söyledi. Evde yaşlı bir ağabey oturuyordu, yaralı halde hastaneye götürdüler. Bizim evin arka bahçesi komple hasar aldı." diye konuştu.

Olayda patlama yaşanan evde büyük çapta hasar oluştu.

İLKOKUL VE KUR'AN KURSU GAZ SIZINTISI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Rabiaana Mahallesi'ndeki 12 Mart İlkokulu'nda doğal gaz sızıntısı ihbarı yapıldı. Okul yönetimi öğrencileri tahliye etti ve inceleme başlatıldı. Palandöken ilçesindeki Müftü Solakzade Kur'an Kursu da doğal gaz sızıntısı sebebiyle tahliye edildi.

