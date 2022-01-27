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Son dakika... Erzurum’da çığ düştü, 2 kişi çığ altında kaldı

#Erzurum#Horasan#Çığ
Son dakika... Erzurum’da çığ düştü, 2 kişi çığ altında kaldı

Erzurum’un Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne bağlı Çayanyurdu mezrasında çığ düştü. 2 kişi kar altında kalırken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, "Kar üstü araçları, kar motorlarıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Bu profesyonel bir çalışma. Arama kurtarma çalışması yaparken başka bir faciayla karşılaşmak istemiyoruz. Soğukkanlılıkla hareket etmemiz gerekiyor. Vatandaşımız iyi niyetle yardımcı olmaya çalışıyor ama bu profesyonel olarak yapılması gereken bir şey" dedi.

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Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunda su azalınca bölge halkı çalışma başlattı. Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın çığ altında kaldığı belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, "Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt Aktaş, suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş. Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir" dedi.

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ERZURUM VALİSİ: EKİPLERİ YÖNLENDİRDİK, YOL DA KAPALI

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Yaklaşık 1 saat önce olayı haber alır almaz tüm ekiplerimizi yönlendirdik. Yalnız yol da kapalı. Kar üstü araçları, kar motorlarıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Devletin tüm imkanlarını seferber ediyoruz.
Herkes müdahale etmeye çalışıyor. Biz de varmak üzereyiz. Bu profesyonel bir çalışma. Arama kurtarma çalışması yaparken başka bir faciayla karşılaşmak istemiyoruz. Soğukkanlılıkla hareket etmemiz gerekiyor. Vatandaşımız iyi niyetle yardımcı olmaya çalışıyor ama bu profesyonel olarak yapılması gereken bir şey. Biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"OLAY YERİNE VARMAK ÜZEREYİZ"

Erzurum Valisi Okay Memiş CNN Türk'e yaptığı açıklamada, "Haberi alır almaz ekiplerimiz ile beraber olay yerine intikal etmeye çalışıyoruz. Yoğun kar yağışı var. Şu anda ulaşmak üzereyiz. İki kişi olduğu değerlendiriliyor.

Müdahale profesyonel yapılması gereken bir çalışma. Seri hareket etmeye dikkat ediyoruz. Yoldayım. Horasan'a varmak üzereyim. Ekibimiz varmak üzere. Kar motorları da var. Helikopter kaldıramadık hava şartlarından dolayı ama varmak üzereyiz." ifadelerini kullandı.

DHA muhabiri Oktay Polat ise CNN Türk'e yaptığı açıklamada, "Henüz olay yerine gidemedik. Mahalle muhtarından aldığımız bilgiye göre kar üstü araç ya da helikopterle gidebileceğimiz söylendi. Gidemedik. 2 kişi kar altında. Erzurum Valisi de Horasan'a varmak üzere." dedi.

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AFAD: 3 EKİP VE JAK EKİPLERİ OLAY YERİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum ili Horasan ilçesinde bugün 15.00 sularında çığ meydana gelmiş olup, 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Vatandaşlarımıza ulaşılması amacıyla Erzurum AFAD Müdürlüğü’nden 3 ekip ile JAK ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

 

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#Erzurum#Horasan#Çığ

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