Son dakika: Erzurum Aziziye'de 4.6 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 10.41'de olan deprem, yerin 7,04 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kuşadası açıklarında 4,2 büyüklüğünde, Adana'da ise 4,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. CNN TÜRK Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Aydın, Adana ve Erzurum’da meydana gelen depremleri CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi. “Türkiye'nin her yerinden deprem haberi gelebilir” diyen Ersoy, gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Oradaki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Bu depremler bunun çok açık göstergesi. Birbirinden farklı yerlerde farklı mekanizmalarla deprem üreten yerler. 4 büyüklüğündeki depremler iki günde bir ülkemizde oluyor. Adana bölgesinde çok sık depremler oluyor Maraş depremleri sonrası. Bazıları 4 buçuğun üzerine çıkıyor. Burası gerilim uçlarından biri. Bazı uçlara yeni gerilimler taşınmıştı. Bunlardan biri Adana'nın kuzeyiydi. İzlenmesi gereken bir yer.

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Türkiye'nin her yerinden deprem haberleri geliyor. O kadar hızlı büyük deprem oldu ki art arda. Tüm fayları huzursuz etti bu. Çoğalmanın nedeni 6 Şubattaki depremler. Kuzey Adana biraz daha kritik. Gerilimin ucu olması açısından kritik. Malatya Elâzığ civarında da zaman zaman baş gösteriyor. K.Maraş depremleri açısından ele alınması gereken bir yer. Batıya geçtiğimizde Kuşadası körfezindeki deprem 2020'deki Sisam depreminin artçısı da olabilir. Kara üzerinde depremselliği biliyoruz, burada 6 üzerinde deprem üretebilecek faylar var. Batı bölgesinin 70'ten büyük depremi yok.

Erzurum bölgesi bunlardan farklı. Buralarda da deprem üretebilecek faylar var. Türkiye'nin her yerinden deprem haberi gelebilir. Tamamı depremlerden etkilenebilecek bölgedir.