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Son dakika... Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Erzincan#Yolcu Otobüsü#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 10:39

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi." dedi.

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Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor.

VALİ AYDOĞDU: 4 YARALI VAR

Vali Hamza Aydoğdu, muhabirine, Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek. "Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Tüm sağlık ve arama kurtarma ekipleri kaza yerinde. İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış." diye konuştu.

Son dakika... Erzincanda yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

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#Erzincan#Yolcu Otobüsü#Trafik Kazası

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