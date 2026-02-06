Son dakika... Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Pampal'dan ilk yorum: 'Ülkemiz bekleyen büyük depremi yaşayacak'

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada "Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16’da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

VALİ AYDOĞDU'DAN İLK AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

PROF. DR. PAMPAL'DAN AÇIKLAMA: BU DEPREM, BEKLENEN DEPREMİ TETİKLEMİŞ OLAMAZ

Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Erzincan zaten malum Türkiye’nin en çok deprem olan yeri yani son 125 yıl içinde 20’den fazla yıkıcı deprem yaşamış olan bir bölge. Üstelik en büyük depremler Erzincan’da oluyor 1939’de 8 büyüklüğündeki depremde 40 bine varan can kaybı olmuştu. Ondan sonra 13 Mart 1992’de gene 6.9’luk bir depremle Erzincan’da çok sayıda can kaybı meydana geldi.

Bu depremin yeri merkezi bu bahsettiğim son iki depremin bulunduğu bölge yani Erzincan’ın batısı. Bu bakımdan çok kaygı verici değil.

Erzincan Karlıova arasındaki kesiminde doğu ucunda yıkıcı deprem bekliyoruz 7 buçuğu bulacak büyüklükte. Erzincan’da Karlıova’ya doğru yani hemen o bölgenin doğusunda yedi su fayı diyelim biz ona. Kuzey Anadolu fayının doğu burada büyük deprem bekliyoruz evet üstelik yıllardır bekliyoruz yıllardır. Dediğim gibi sismik boşluk, tekrarlanma süresi dolmuş 7.4’lük deprem üretmiş ve yine aynı depremi üretme potansiyeline sahip bir kesim. Maalesef yıkıcı bir deprem olacak. Maalesef bu da çok uzak bir gelecek değil.

Haberin Devamı

Bu deprem beklenen depremi tetiklemiş olamaz. Zaten tetikleme olmadan beklenen bir fay var. Tetikleme çok önemli değil. 6 Şubat depreminde tetiklemeyi gördük. Burada bağlantı var ama deprem küçük. Enerjisini biriktirmiş kırılmayı bekleyen bir fay var. Maalesef önümüzdeki dönemde ülkemiz bu depremi yaşayacak."

1992'DE 6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Erzincan, Türkiye’nin en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın doğu uzantısında bulunan kent, tarih boyunca yıkıcı depremlerle sık sık karşı karşıya kaldı. En büyük felaketlerden biri 27 Aralık 1939’da meydana geldi. Yaklaşık 7.9 büyüklüğündeki depremde 32 binden fazla kişi hayatını kaybetti, kent merkezi dahil olmak üzere neredeyse 100 binden fazla bina yıkıldı. 1992 yılında yaşanan 6.8 büyüklüğündeki Erzincan depremi de ciddi can ve mal kaybına yol açtı.

Haberin Devamı

"DEPREM KRİTİK YERDE"

Prof. Dr. Naci Görür Erzincan depreminin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, şu ifadeleri kullandı;

"Kemah-Hakblir/Erzincan’da 5,0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem o segmana yakın"