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Haber Giriş: 20.03.2021 - 08:59 | Son Güncelleme:

Son dakika... Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

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Son dakika... Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre saat 08.51'de merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemah'ta saat 08.51'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD'ın açıklamasında "Geçmiş olsun Erzincan. Kemah ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

 

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