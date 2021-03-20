Son dakika... Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemah'ta saat 08.51'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD'ın açıklamasında "Geçmiş olsun Erzincan. Kemah ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

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