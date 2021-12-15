Son dakika: Ermenistan'la normalleşme sürecinde sıcak gelişme: Serdar Kılıç özel temsilci olarak atanıyor

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyareti hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme süreci kapsamında eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceklerini belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti hakkında da bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu, 4-15 şubat için planlama yapıldığını bildirdi.

ABD'DEN DESTEK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme sürecinde özel temsilciler atama açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtip, kuvvetle desteklediklerini açıklamıştı.