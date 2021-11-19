Son dakika... Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı! Kadın astsubaylar da katılıyor

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli İlinde “EREN KIŞ-6 (MERCAN DAĞLARI) ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ BURAK TORTUMLU OPERASYONU” başlatıldı.

OPERASYONA KADIN ASTSUBATLAR DA KATILIYOR

Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1060) personel [(72) operasyonel tim] görev alıyor. Operasyonda görev alan personellerin arasında kadın astsubaylar da bulunuyor.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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"OPERASYONDA 6 KADIN ASTSUBAYIMIZ DA GÖREV ALMAKTADIR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Milletimizin emin bir şekilde hayatını devam ettirmesini sağlamak için gece gündüz mücadele eden dağlarda, kırsalda terörist peşinde koşan kıymetli güvenlik güçlerimiz, jandarmamız bu sabah itibariyle Eren-6 Operasyonu'na 1060 personelle başlamıştır. Tunceli'de Mercan Dağları bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili arkadaşlarımız detayları paylaşacaklardır. Bu operasyonda 6 kadın astsubayımız da görev almaktadır" dedi.