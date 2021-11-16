Son dakika: Eren Kış-4 Şehit Kazan Vadisi-Han Yaylası Operasyonu başlatıldı

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İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:



PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi-Han Yaylası Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.240) personel [(80) operasyonel tim] görev alıyor.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.