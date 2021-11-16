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Son dakika: Eren Kış-4 Şehit Kazan Vadisi-Han Yaylası Operasyonu başlatıldı

#İçişleri Bakanlığı#Eren Kış-4 Operasyonu#Terör
Son dakika: Eren Kış-4 Şehit Kazan Vadisi-Han Yaylası Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi-Han Yaylası Operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda bin 240 personelin yer aldığı bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi-Han Yaylası Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.240) personel [(80) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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#İçişleri Bakanlığı#Eren Kış-4 Operasyonu#Terör

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