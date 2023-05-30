Son dakika! Erdoğan ve Biden görüşmesinin detayları belli oldu

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Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Hande Fırat, Putin ve Zelenski'nin Türkiye'ye ziyarette bulunacağını da söyledi.

ERDOĞAN BIDEN GÖRÜŞMESİ

Hande Fırat "Biden Erdoğan görüşmesi Ankara'daki heyeti bile şaşına çevirdi. Biden 'Batı'nın size karşı müdahalesinin adil olmadığını düşünüyorum.' dedi. Biden böyle deyince Türk heyeti kafalarını kaldırıp birbirlerine baktı. Ardından Biden 'Ben F-16 meselesini ilerletmek istiyorum ama Kongre'de İsveç şartı var' dedi. Türk heyeti bu konuda bir yorum yapmadı" dedi.

PUTIN VE ZELENSKI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşındaki arabulucu rolünü hatırlatan Hande Fırat"Çok sayıda yabancı devlet başkanı cumartesi günü yapılacak törene katılım için bilgi verdi. Putin Türkiye'ye ayrı ve özel bir ziyarette bulanacak. Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'ye gelecek. Putin ve Zelenski'nin peş peşe yapacağı bu ziyarette savaşın gidişatı ve tahıl koridoru konuşulacak" ifadelerini kullandı.