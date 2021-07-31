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Son dakika.. Erdoğan: Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik" açıklamasında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik.
Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...