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Haber Giriş: 31.07.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Son dakika.. Erdoğan: Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik

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Son dakika.. Erdoğan: Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik" açıklamasında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik.

Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

Ayrıntılar gelecek...

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