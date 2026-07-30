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Son dakika... Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı

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#Erdal Beşikçioğlu#Ankara#Etimesgut
Son dakika... Etimesgut Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 07:12

Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri belediye binasında arama yapıyor.

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 52 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikcioğlu (d. 5 Ocak 1970, Ankara), Türk oyuncu, tiyatro yönetmeni ve siyasetçidir. 

OYUNCULUK KARİYERİ

5 Ocak 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası Ünyeli ve Laz kökenli olup annesi ise Priştine'den Ankara'ya göç etmiş bir Arnavut ailenin kızıdır. Ortaöğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında İngiliz tiyatro yönetmeni William Gaskill'in "yaratıcı drama" üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Müdür Vekili olarak görev yaptı.

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2015 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olmuştur. 2022 yılında Allame, No.1, Şehinşah ve Şanışer gibi isimlerin bulunduğu Tirat albümünde "Tirat by Erdal Beşikçioğlu"nu seslendirmiştir.

SİYASİ KARİYERİ

Erdal Beşikcioğlu, 11 Ocak 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2024 Türkiye yerel seçimleri için Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimi kazanarak Etimesgut Belediye Başkanı olarak seçildi ve 4 Nisan tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.

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#Erdal Beşikçioğlu#Ankara#Etimesgut

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