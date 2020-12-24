Son dakika... 'Enişte-baldız' dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı!

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında 31 yaşındaki Emre Korkmaz'ın iddialarına devam edildi.

'Ümit' isminde bir kişinin eşi Canan'ı 'baldızım' diye tanıtarak kendisiyle evlendirmeye çalıştığını iddia eden Emre Korkmaz, 350 bin TL dolandırıldığını söylemişti.

ÜMİT KADIN ÇIKTI!

Programa ismini vermek istemeyen bir izleyicinin söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi 'Enişte-baldız' dolandırıcılık iddiasıyla ilgili programa katılan bir izleyici, 'Ümit benim annemin halamın kızı' dedi ve stüdyo buz kesti.

İsmini vermek istemeyen izleyici "Zaten bu 'enişte-baldız' değil. Ümit ve Canan daha önce düğün yaptılar. Ben de düğünlerine gittim. Sadece düğün yaptılar, resmi nikâh yapmadılar.' dedi.

Müge Anlı'nın 'Siz sormadınız mı? Bu nasıl iş?' demesi üzerine de 'Sormaya gerek yok, zaten herkes biliyor. Ben o zamanlar küçüktüm. Böyle iş yaptıklarını bilmiyordum. Ümit adını sonradan öğrendim. Ümit benim annemin halasının kızı oluyor.' deyince de stüdyo sessizliğe büründü.

Ortaya çıkan gerçek karşısında herkes şaşkına döndü. Anlı, "Hem devletin dediğini yapmıyorsunuz hem de yardım istiyorsunuz." diyerek isyan etti.

Canlı yayınında herkesi şoke eden telefondaki kişi, 'Ümit benim halamın kızı' demesiyle ağızları açık bıraktı. Önceki gün canlı yayına bağlanan Ümit, 'Özel durumumdan dolayı çocuk sahibi olamıyorum.' demişti. Gerçek ortaya çıktı.

DOLANDIRICILIK İDDİASINA İKİ AİLE DAHA KATILDI

Öte yandan, Canan ve Ümit tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulunanların sayısı da arttı. Dünkü canlı yayına telefonla bağlanan Aslan Bey'in ardından bugün iki aile daha stüdyoya geldi. Müge Anlı ailelerin hiçbirinin resmi nikah yapmamasına tepki gösterdi.

Canlı yayında isyan eden Müge Anlı, "Arkadaşlar düğün davetiyelerini de koymuşlar. Resmi nikâh yok ama düğünler maşallah. Eğlenmeye gelince halkımız bir coşuyor ama resmi nikâha gelince yok. Sonra 'dolandırıldım' diye devletten yardım istiyorsun. Hem devletin dediğini yapmıyorsun hem devletten yardım istiyorsun. Devlet de dönüp sana der ki; 'Sen benim dediğimi yap ben de sana yardımcı olayım.' Devlet resmi nikâh kıy diyor kıymıyorsunuz."